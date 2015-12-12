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türkiye'yi tehdit eden bir haddini bilmez daha...

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDEN BİR HADDİNİ BİLMEZ DAHA...

Irak'ta Sadr grubu lideri Şii din adamı Mukteda El Sadr, "Türk işgali kapıda" dedi. Necef'in Kufe camiindeki hutbesinde cemaate seslenen El Sadır, grup olarak Amerikan işgaline karşı savaştıklarını hatırlattı.

Tarih : 12 Aralık 2015, 09:35
Puan Ver : Türkiye'yi Tehdit Eden Bir Haddini Bilmez Daha...(6/10)4


Cuma hutbesinde cemaate konuşan Sadr " Türk işgali kapıda. Bazı gruplar buna karşı hem askeri hem de başka yollarla savaşıyor. Bu gruplar eğer görevlerini yapamazsa müdahaleye hazırız" dedi.



TÜRKİYE'NİN ASKER GÖNDERMESİNİ PROTESTO ETTİLER



Irak'ın başkenti Bağdat başta olmak üzere bugün Basra, Meysan ve Babil'de yolsuzluğa karşı düzenlenen kalabalık gösterilerde Türkiye'nin Musul'a asker göndermesi de protesto edildi, Ankara'nın askerlerini çekmesi istendi.








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