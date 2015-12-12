

Cuma hutbesinde cemaate konuşan Sadr " Türk işgali kapıda. Bazı gruplar buna karşı hem askeri hem de başka yollarla savaşıyor. Bu gruplar eğer görevlerini yapamazsa müdahaleye hazırız" dedi.







TÜRKİYE'NİN ASKER GÖNDERMESİNİ PROTESTO ETTİLER







Irak'ın başkenti Bağdat başta olmak üzere bugün Basra, Meysan ve Babil'de yolsuzluğa karşı düzenlenen kalabalık gösterilerde Türkiye'nin Musul'a asker göndermesi de protesto edildi, Ankara'nın askerlerini çekmesi istendi.