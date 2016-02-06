

Türkiye'nin, sığınmacı sorunun çözümüne yönelik çok şey yaptığını söyleyen Hollanda Başbakanı, Avrupa'nın bugüne kadar önemli bir katkıda bulunmadığını dile getirdi.







Rutte, Cuma günkü olağan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası, mülteci sorunu ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.







Hollanda Başbakanı, mülteci krizi konusunda AB ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmanın yavaş ilerlediğini yineledi. Türkiye üzerinden her gün çok sayıda insanın Yunanistan'a geçtiğini anımsattı.







Ancak bu konuda Türkiye'yi suçlayacak hiçbir şey bulunmadığını belirten Mark Rutte, Türkiye'nin savaş ve şiddetten kaçan 2 milyon 200 bin kişiye baktığının vurguladı.







Suriye'yi, "tam bir cehennem" diye tanımlayan Rutte, Halep'teki şiddetli çatışmalar nedeniyle Türkiye'nin bakmak zorunda kalacağı Suriyeli sayısının daha da artabileceğini belirtti.







Türkiye'nin mülteciler konusunda çok şey yaptığını belirten Hollanda Başbakanı, "Dürüst olmak gerekirse, Avrupa olarak bugüne kadar çok fazla bir katkıda bulunmadık" dedi.







Rutte açıklamasında, sığınmacıların Türkiye'de daha uzun bir süre kalacağına ve Suriye'de güvenliğin sağlanmasından sonra ülkelerine geri dönebileceklerine işaret etti, AB ülkelerinin de bu süreçte Türkiye'den daha fazla mülteci almalarının farkına varmaları gerektiğini söyledi.







Rutte, Perşembe günü AB Dönem Başkanı sıfatıyla Londra'da Başbakan Ahmet Davutoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ile görüşmüştü.







AB, mülteci krizinin çözümü konusunda Ankara'ya 3 milyar euro katkıda bulunma kararı almıştı.







Başbakan Davutoğlu, anlaşmanın uygulanması koşulları ve mali yardım konusunu ele almak üzere Çarşamba günü Hollanda'ya gelecek.







Bir sonraki hafta da AB liderleri, sığınmacı krizine yönelik gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya gelecekler.