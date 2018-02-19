TÜRKİYE'Yİ GURURLANDIRDI! MİLLİ OKÇU METE GAZOZ DÜNYA İKİNCİSİ OLDU
ABD'nin Yankton kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Mete Gazoz, olimpik yay genç erkekler finalinde Ukraynalı Ivan Kozhokar kaybederek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI
Türkiye Okçuluk Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milli sporcu Mete, finalde rakibiyle 5-5 berabere kaldı ve beraberlik atışları sonucunda dünya ikincisi olarak gümüş madalya aldı.
Kaynak: haberinburada
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