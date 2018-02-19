TÜRKİYE'Yİ ELEŞTİREN ARAP BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ'NE TOKAT GİBİ YANIT!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'yi eleştiren Arap Birliği Genel Sekreteri'ne "Sisteminiz ülkenizin liderinin yarım milyon insanı öldürmesini de önleyecek kadar güçlü olabilse keşke." diyerek yanıt verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrin operasyonu hakkında eleştirel ifadeler kullanan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt'a tepki gösterdi.
AFRİN OPERASYONUNU ELEŞTİRDİ
54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda Orta Doğu konularının ele alındığı oturumda Ebu Gayt, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak, "Her zaman Türkiye'nin davranışlarını anlamaya çalışıyorum. Türk arkadaşlarıma, kardeşlerime, meslektaşlarıma, arkadaşlarıma sesleniyorum; sınırınızın güneyindeki bir Arap ülkesine müdahale ettiğinizin bilincinde olmalısınız. Bu şekilde eyleme geçmeden önce ilkelerinizi ortaya koymanız beklenir." ifadelerini kullandı.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN SERT TEPKİ GELDİ
Bakan Çavuşoğlu konuşma sırası tekrar kendisine geldiğinde Ebu Gayt'ın sözlerine, Arap Birliği'nin politika ve açıklamalarındaki tutarsızlıklarına dikkati çekerek tepki gösterdi.
Suriye'de uluslararası hukuk zemininde hareket ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullandığını ve terör örgütleriyle mücadele için orada olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu, "Şunu söyleyeyim biz Suriye'de terör örgütüyle mücadele için oradayız. Halkımızı ve sınırımızı korumak adına uluslararası hukuktan doğan meşru hakkımızı kullanıyoruz." diye konuştu.
TÜRKİYE ELEŞTİRİSİNE DE TOKAT GİBİ YANIT
Arap Birliği'nin Suriye rejiminin politikalarına kayıtsız kalırken, Türkiye'yi eleştirmeye kalkmasına tepki gösteren Çavuşoğlu, "Siz sisteminizden bahsediyorsunuz. Sisteminiz bir üye ülkenizin liderinin yarım milyon insanı öldürmesini, kimyasal silah kullanmasını da önleyecek kadar güçlü olabilse keşke." dedi.
Çavuşoğlu, Türkiye'ye eleştiriler yöneltmeye kalkan Arap Birliği'nin, Suriye'de askeri harekatlar düzenleyen ABD başta olmak üzere diğer Batılı ülkelere sessiz kaldığına da dikkati çekti.
Dışişleri Bakanı, Arap Birliği'nin bazı ülkelerinin Kudüs konusunda Filistin ve Ürdün'e baskı uygulamasını, Arap Birliği'nin ise buna mani olamamasını da sert sözlerle eleştirdi ve "Maalesef sizin sisteminiz işte bu" diyerek sözlerini tamamladı.
Kaynak: haberinburada
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