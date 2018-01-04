Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat: Fatih Hocayla Benziyoruz
Sam Allardyce'dan Cenk Tosun Mesaj: 11'de Oynaması Zor
Kayserispor William De Amorim'i 1 Yıllığına Kiraladı
Galatasaray'da Deprem! Ayrılık Resmi Siteden Açıklandı
Dolar Sakin Seyrini Devam Ettiriyor
Diego Costa, Atletico Madrid'e Golle Döndü
Borsa İstanbul'un Piyasa Değeri 2017'de 267 Milyar Lira Arttı
Londra Derbisinde Kazanan Çıkmadı
Şenol Güneş, Yeni Transfer Vida'yı Antremanda Alkışlattı
Apple, 1 Trilyon Dolarlık Şirket Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor
İngiliz Devleri Kerem Demirbay'ın Peşinde
Şeyma Subaşı, Herkesin Merak Ettiği Annesiyle Fotoğrafını Paylaştı
Claudio Taffarel, Galatasaray'a Geri Döndü
Ünlü Yıldız, Bindiği Takside Dehşeti Yaşadı! Önce Taciz, Sonra Dayak
Vartolu'nun Kurtlar Vadisi'ndeki Görüntüleri Şaşkına Çeviriyor
Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Olaya En Sert Tepki: Ruh Hastası
Müslüm Gürses'in Söylediği, Hiç Bilinmeyen Türküleri Bulundu
Sanal Para Piyasasının Yeni Gözdesi! Değeri 1 Ayda 10 Kat Arttı
Motorine Biyodizel Harmanlanması İçin Uygulama Başladı
Ağaoğlu Şaşırttı! Aleyhine Başlatılan Kampanyaya Destek Verdi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya en sert tepki: Ruh hastası

TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRAN OLAYA EN SERT TEPKİ: RUH HASTASI

Van'da bir şahısın sokak ortasında yanında bebeği bulunan kadına tekmeler attığı görüntülere tepki gösteren Hande Fırat, "Ciddi şekilde tedavi etmek gerekiyor" dedi.

Tarih : 04 Ocak 2018, 00:40
Puan Ver : Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Olaya En Sert Tepki: Ruh Hastası(8/10)4

Van'da bir şahıs, sokak ortasında yanında bebeği bulunan kadına defalarca tekme attı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Görüntüler CNN Türk ekranlarında yayınlanan 'Parametre' programında gündeme geldi. Olaya çok sert tepki gösteren Hande Fırat, "Bazen sessiz kalıp protesto etmek istiyorum. Böyle bir şey yok" dedi.

"BÜTÜN PARTİLER BİR ARAYA GELMELİ"

Geçen sene 400 kadının öldürüldüğünü hatırlatan Fırat, "Hasta dolu. Gerçekten ruh hastası dolu. Ciddi şekilde tedavi etmek gerekiyor. Artık çok net söylememiz gerekir: Bu işlerde yargıda indirim kararı olmaz. Bu işle mücadele edilecekse hukuğu, siyaseti, A'dan Z'ye tüm partiler bir araya gelip mücadele edecek. Şaka yapmıyorum. Memlekette bu tarz insanlara yönelik tedavi projesi başlatıp bunları tedavi etmek lazım" şeklide konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Yi  Ayağa  Kaldıran  Olaya  En  Sert  Tepki  Ruh  Hastası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER