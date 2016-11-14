

Tuzla-Sedef Tersanesi'nde enerji gemisi uğurlama törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işadamlarına seslenerek, Türkiye'ye yatırım yapacaklarsa acele etmeleri gerektiğini ifade etti. Uluslararası yatırımcılarına Türkiye'ye güvendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uluslararası yatırımcıların önemli bölümü bu gerçeği gördüğü için yatırımları artırarak sürdürüyor.



Uluslararası yatırımcıların güvendiği Türkiye'ye kendi işadamlarımızın dört elle sarılmaması sadece onlara kaybettirir. Yatırımlarınızı ertelemeyin, tereddüte kapılmayın geç kalırsanız pişman olursunuz. Gelin yatırımlarınızı hızlandırın” şeklinde konuştu.







kaynak:yenişafak