Türkiye'ye Söz:Operasyonda Öncelik Değişti
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türkiye'ye söz:operasyonda öncelik değişti

TÜRKİYE'YE SÖZ:OPERASYONDA ÖNCELİK DEĞİŞTİ

El Bab'ın kontrol altına alınmasıyla Türkiye ve ABD arasında operasyon görüşmeleri yapıldı. Türkiye'ye kritik ziyarette bulunan iki üst düzey yetkili önemli bilgiler verdi.

Tarih : 27 Şubat 2017, 17:26
Puan Ver : Türkiye'ye Söz:Operasyonda Öncelik Değişti(8/10)8


Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki El Bab operasyonunda kontrolün sağlanmasıyla sıradaki operasyon bölgesi için Türkiye ve ABD arasında görüşmeler yapıldı. Türkiye'ye ziyarette bulunan Trump yönetiminde üst düzey yetkililer Türkiye Gazetesi'ne önemli bilgiler verdi. Yetkililer, iki ülke arasındaki Rakka operasyonu hakkında şu bilgileri verdi: “Türkiye Rakka için özel bir görev kuvveti oluşturacak.



Bu öneri ABD'ye yapıldı. Ancak Rakka operasyonuna Türkiye'nin katılması, YPG-PYD'nin bu operasyonunun hiçbir yerinde olmaması şartına bağlı. YPG-PYD bulunduğu yerlerde stabil kalacak. Türkiye'nin planı bu. Bazı yerlerde YPG unsurlarının 8 kilometreye kadar Rakka'ya yaklaştığı biliniyor. ABD ile birlikte Türkiye ve ÖSO'nun katılımı ile Rakka'ya yapılacak operasyonun biraz zaman alacağı tahmin ediliyor. Zorlukları var ama El-Bab'da ciddi tecrübe kazanıldı. Öncelik Menbiç'te değil, Rakka'da olacak. Türkiye'nin ABD ile birlikte Rakka operasyonunu gerçekleştirmesi halinde ABD, YPG'nin Menbiç'i terk etmesini ve Fırat'ın doğusuna çekilmesini sağlayacak”



 



kaynak:kamusaati



 








Etiketler: Türkiye  Ye  Sözoperasyonda  Öncelik  Değişti    haber

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