

Son bir haftadaki saldırıların Türkiye tarihinin en yoğun saldırıları olduğunu vurgulayan yetkili, "Türkiye'deki kurumların çok ciddi kısmı Türk Telekom'dan servis alıyor. Bu siteler üzerinden verilen her türlü servisi biz sağladığımız için defansı da biz yapıyoruz" dedi. Öz, Türk Telekom'un yanı sıra diğer servis sağlayıcıların da aynı şekilde saldırılara hedef olduğunu da kaydetti.







İnternet güvenliği uzmanları, '.tr' uzantılı web sitelerine yönelik siber saldırıların arkasında kimin bulunduğunun belli olmadığını belirtirken, özellikle bankalar, askeri ve bakanlık web sitelerinin siber saldırılara hedef olduğunu söylüyor.







Reuters'ın haberine göre 300 binden fazla web sitesinin alan adı kaydı ve koordinasyonunu sağlayan ODTÜ bünyesindeki Nic.tr ise Türk serverlara yönelik saldırıların kaynağının Rusya olabileceği görüşünde.