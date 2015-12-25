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türkiye'ye saldırı ciddi boyutta

TÜRKİYE'YE SALDIRI CİDDİ BOYUTTA

Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri Direktörü Onur Öz '.tr' uzantılı web sitelerine yönelik siber saldırılarla ilgili Reuters'a konuştu.

Tarih : 25 Aralık 2015, 10:47
Puan Ver : Türkiye'ye Saldırı Ciddi Boyutta(5/10)5


Son bir haftadaki saldırıların Türkiye tarihinin en yoğun saldırıları olduğunu vurgulayan yetkili, "Türkiye'deki kurumların çok ciddi kısmı Türk Telekom'dan servis alıyor. Bu siteler üzerinden verilen her türlü servisi biz sağladığımız için defansı da biz yapıyoruz" dedi. Öz, Türk Telekom'un yanı sıra diğer servis sağlayıcıların da aynı şekilde saldırılara hedef olduğunu da kaydetti.

 

İnternet güvenliği uzmanları, '.tr' uzantılı web sitelerine yönelik siber saldırıların arkasında kimin bulunduğunun belli olmadığını belirtirken, özellikle bankalar, askeri ve bakanlık web sitelerinin siber saldırılara hedef olduğunu söylüyor.

 

Reuters'ın haberine göre 300 binden fazla web sitesinin alan adı kaydı ve koordinasyonunu sağlayan ODTÜ bünyesindeki Nic.tr ise  Türk serverlara yönelik saldırıların kaynağının Rusya olabileceği görüşünde.








Etiketler: Türkiye  Ye  Saldırı  Ciddi  Boyutta    haber

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