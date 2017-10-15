TÜRKİYE'YE KÜSTAHLIK YAPAN ESAD'A CEVAP PUTİN'DEN GELDİ: TÜRKİYE SAYESİNDE BAŞARDIK
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası topluma, Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılandırılması konusunu değerlendirme çağrısı yaparak "Bölge ülkelerinin de bu konuda etkin bir rol üstlenmesi gerekiyor." dedi.
"TÜRKİYE VE İRAN SAYESİNDE"
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın da katıldığı Parlamentolararası Birlik (PAB) 137. Genel Kurulu açılışında konuşan Putin, Türkiye ve İran ile Astana görüşmeleri sayesinde Suriye'de 4 adet gerilimi azaltma bölgesinin kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını hatırlattı.
"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KORUNDU"
Bu sayede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye hükümeti ve muhalefet arasında diyalog şartlarının oluştuğunu anlatan Putin, "Atılan adımlar sayesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak, terörizmden arındırılmasına ön ayak olundu." diye konuştu.
"ULUSLARARASI TOPLUM ETKİN ROL ALMALI"
Uluslararası toplumun, Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılandırılması konusunu değerlendirmeye başlaması gerektiğini savunan Putin, "Bölge ülkelerinin de bu konuda sosyoekonomik, yasama dahil Suriye'deki kurumların güçlendirilmesi için etkin bir rol üstlenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
"GERÇEK ORTAKLIK" VURGUSU
Putin, terörizmle mücadele konusunda çifte standartlı davranılmaması gerektiğine işaret ederek "Rusya, gerçek ortaklıkların kurulduğu bir yapı içerisinde terörizmle mücadele etmeye devam edecek." dedi.
Kaynak: haberinburada
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