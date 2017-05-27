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TÜRKİYE'YE KINAMA ÇIKARAN ABD'Lİ 3 SENATÖR FETÖ'NÜN BESLEMESİ ÇIKTI!


TÜRKİYE'YE KINAMA ÇIKARAN ABD'Lİ 3 SENATÖR FETÖ'NÜN BESLEMESİ ÇIKTI!
Tarih : 27 Mayıs 2017, 13:48
Puan Ver : Türkiye'ye Kınama Çıkaran Abd'li 3 Senatör Fetö'nün Beslemesi Çıktı!(6/10)5


Terör örgütleri PKK ile FETÖ ortak oyunlarını bu defa ABD'de sahneledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında PKK yandaşlarının Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği provokasyona ABD polisi müdahale etmediği için yaşanan olaylar ABD Kongresi'ne taşındı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nda düzenlenen oturumda Erdoğan'ın korumalarıyla PKK'lılar arasındaki kavgayı değerlendiren ABD'li vekiller, Türkiye hakkında haddi aşan ifadelere imza attı. Türkiye hakkında kınama kararı çıkarılan oturumda PKK'lıları korumak için söz alan vekillerin tavrının altında yatan gerçek yine şaşırtmadı. Cumhurbaşkanı'na 'faşist', korumalarına da 'gestapo çetesi' diyen Kongre üyelerinin, terör örgütü FETÖ'den binlerce dolar para aldığı ve örgütün etkinliklerinde onur konuğu olarak katıldıkları öğrenildi.



DANA ROHRABACHER



- Oturumda Türkiye'de demokrasi olmadığını iddia eden ve Cumhurbaşkanı'na 'faşist' diyerek hakaret eden Cumhuriyetçi Partili Dana Rohrabacher'ın FETÖ ile ilişkisi 2011 yılında başladı. Teröristbaşı Gülen'in ABD'deki Anadolu Kültür ve Yemek Festivali'ne katılan Rohrabacher, yaptığı konuşmada 'iki ulusu yakınlaştırdıkları için' FETÖ'cülere teşekkür etti.



- Yine 2011'de Cumhuriyetçi siyasetçi, FETÖ'nün kasası TUSKON sponsorluğunda İstanbul'u gezdi.



-Rohrabacher, örgütten ilk 'bağışını' ise 2012 yılında aldı.



- Örgütün ABD'deki STK'sı Türk-Amerikan İttifakı'nın düzenlediği geceye 3 sene üst üste onur konuğu olarak katılan California'lı vekil, darbe girişiminden iki gün önce 'Türkiye'nin demokratik çöküşte' olduğunu öne sürerek Erdoğan'ın FETO'ya saldırılarını 'zararlı' olarak nitelendirdi. Kongre'de konuşan Rohrabacher, elebaşı Gülen'e açılan davayı 'saçma' bulduğunu söyledi.



 



kaynak:sabah








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