

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry tarafından yayımlanan 74 sayfalık raporun Türkiye bölümünde önemli başlıklardan biri terör oldu.







İki yıl aradan sonra PKK'nın güvenlik binalarına saldırdığını, 1 Aralık'tan itibaren 170 güvenlik personelinin hayatını kaybettiği belirtildi.







PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında sivillerin can güvenliğinin yeterince sağlanamadığı da raporda yer aldı.







Basın özgürlüğü konusu ABD İnsan Hakları Raporu'nda yer verilen başlıklar arasındaydı. Kasım ayı itibariyle 30 kadar gazetecinin tutuklandığı ve bu gazetecilerin birçoğunun terörle mücadele yasaları çerçevesinde suçlandığı belirtildi.







Yargı uygulamalarına da raporda yer verildi. Keyfi tutuklamalar, uzun tutukluluk süreleri ve süresi uzatılan davalar eleştirildi.







Raporda kadınlar, çocuklar gibi kırılgan nüfusun yeterince korunamadığı ve namus cinayetlerinin önemli bir sorun olmayı sürdürdüğü de vurgulandı.