Deaş, Oğlunu Yakarak Şehit Etmişti! Babanın Sözleri Türkiye'nin Yüreğini Dağladı
98 Yıllık İstanbul Takımı Eyüpspor, İsmini Değiştiriyor
Bakan Albayrak: Akkuyu Nükleer Santrali 2023'te Devreye Girecek
Bakan Albayrak: Bu Yıl Doğalgaz Kesintisi Olmayan İlk Kış Olacak
Abd Büyükelçisi Bass'tan Yeni Açıklama: Abd Misyonlarında Saklanan Kimse Yok
Meyve Ve Sebzelerin Üzerine Etiket Yapıştırılmayacak
Yerli Yatırımcıların Dolar Satışı, Kurun Yükselişini Durdurdu
Yunanistan'da 20 Kişilik Grup, İspanya Büyükelçiliği'ne Zorla Girerek Broşür Dağıttı
Polisin Vurduğu Savcının Sağlık Durumuyla İlgili Başhekimden Açıklama: Gayet İyi
Türkiye'ye Girişi Yasaklanan İki Abd'li Basketbolcuya Vize Çıktı
Altın Güne Düşüşle Başladı! İşte Çeyrekte Son Durum
Ali Ağaoğlu, Ampute Milli Takımı Oyuncularına Ev Hediye Etti
Madalyalı Milli Güreşçi Cenk İldem, Silahlı Saldırıya Uğradı
Fıfa, Pakistan'ı Tüm Organizasyonlardan Men Etti
Emeklilerin Ocak Zammı 212 Lirayı Bulacak
Cengiz İçin Roma'ya Resmi Teklif Geldi
Rusya'dan Abd'li Diplomatlar İçin Yeni Hamle! Kota Geliyor
2 Yıl Önce El Üstünde Tutulan Arda Turan, Şimdi Dibe Vurdu
Tff Başkanı Demirören, Avrupa Şampiyonu Ampute Takıma Prim Verecek
Abd, 31 Yıl Sonra Dünya Kupasına Katılamadı

TÜRKİYE'YE GİRİŞİ YASAKLANAN İKİ ABD'Lİ BASKETBOLCUYA VİZE ÇIKTI


Türkiye'ye Girişi Yasaklanan İki ABD'li Basketbolcuya Vize Çıktı
Tarih : 11 Ekim 2017, 13:00
Puan Ver : Türkiye'ye Girişi Yasaklanan İki Abd'li Basketbolcuya Vize Çıktı(7/10)3

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizi nedeniyle ülkeye giriş yapamayan ABD'li kadın basketbolculara vize verildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Ligi'nde bugün karşılaşacağı rakibi Nadezhda'nın iki ABD'li oyuncusu Emma Cannon ve Brionne Jones'a vize verildi.

CANNON VE JONES'A İZİN ÇIKTI

Habertürk'te yer alan habere göre; Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Ligi'nde bugün karşılaşacağı rakibi Nadezhda'nın iki ABD'li oyuncusu Cannon ile Jones'a vize verildi.

Rus ekibinin genel menajeri Yaroslav Kasperovich, krizin ardından Moskova'daki Türkiye Büyükelçiliği'yle temas kurduklarını ancak olayın taze olması nedeniyle kendilerine geri dönüşün uzun sürdüğünü ifade ederek, "İstanbul'a gelmemiz gerektiğinden çabuk karar vermeliydik. Bu yüzden risk alamazdık. Emma Cannon ve Brionne Jones'un İstanbul'dan geri dönmesini göze almadık ve onları bıraktık" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Ye  Girişi  Yasaklanan  İki  Abd  Li  Basketbolcuya  Vize  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER