TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEYEN ABD'LİLER İÇİN VİZE YASAĞI YARIN 22.00'DE BAŞLIYOR
ABD ve Türkiye'nin karşılıklı olarak vizeleri askıya almasının ardından yasaklamalar uygulanmaya başlıyor.
YARIN AKŞAM SAAT 22.00'DE YASAK TAM ANLAMIYLA BAŞLIYOR
ABD'den Türkiye'ye gelen yolculara, sınır kapılarında bu gece 22.00'den sonra vize verilmeyecek. Transit olarak gelen ABD vatandaşlarına ise yarın akşam 22.00'dan sonra vize verilmeyecek. Yarın akşam saat 22.00'de yasak tam anlamıyla başlayacak ve hiçbir ABD vatandaşına sınır kapılarında ve konsolosluklarda vize verilmeyecek.
E-VİZE KİOSKLARI DURDURULDU
Sınır kapılarına konulan ve gelen Turistlerin kolaylıkla vize almasına yardım eden elektronik vize kioskları, durduruldu. Gelen turistler sınır kapılarında bulunan vize masalarından işlemlerini yaptıracak.
Kaynak: haberinburada
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