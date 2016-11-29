TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI EKİM'DE AZALDI
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ekim'de yüzde 25.8 azalışla 2.45 milyon kişi oldu.
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.8 azalışla 2.45 milyon kişi olurken, Rus turist sayısı da yüzde 2.8 azaldı. Turist sayısında Ekim ayındaki son yedi ayın en küçük daralması oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, Ocak-Ekim döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 31.35 azalışla 22.7 milyon kişi oldu. Geçen yıl Kasım sonunda yaşanan uçak düşürme krizinin ardından Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı ilk 10 ayda ise yüzde 78.3 düşüş kaydetti.
kaynak:sözcü
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