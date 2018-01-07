Futbol takımlarının hazırlık çalışmaları için tercih ettiği Antalya, ocak- nisan ayı arasındaki süreçte yaklaşık 1500 kamp faaliyetine ev sahipliği yapacak. 20'ye yakın ülkeden süper lig, alt ligler ve farklı yaş kategorisinde takımlar devre arazı hazırlık çalışmalarını 'Turizmin başkenti' olarak adlandırılan Antalya'da yapacak.

BİN 500 KAMP YAPILACAK

Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, futbol takımlarının kamp döneminde ön rezervasyon sayısının fazlalığının ülke turizmine olumlu yansıyacağını vurguladı. Kesinleşmiş rezervasyon sayısının fazlalığına dikkati çeken Yaşacan, şöyle konuştu:

"2018 yılı spor turizmi açısından çok güzel geçecek. Ocak- nisan dönemi rezervasyonlarının sayısı çok iyi. Nisan dönemine kadar 1500 kamp yapılmasını hedefliyoruz. Futbol takımı sayısı değil bu, kamp sayısı. Bir takım 2 defa gelebiliyor. Kamp sayısında aynı takımın farklı yaş grupları ya da farklı branşları da var."

"ÜLKENİN TANITIMI İÇİN SPOR TURİZMİ ÇOK ÖNEMLİ"

Ülke turizmi ve Türkiye'nin tanıtımı açısından spor turizminin önemine dikkati çeken Yaşacan, takımların kamp döneminde yaptığı antrenmanların kendi ülkelerinde izlenmesiyle milyonlarca dolarla ölçülebilecek tanıtıma imkan sağlandığını belirtti. Kamp döneminde önceki yıllarda Rusya, Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan gibi belirli takımların Antalya'yı tercih ettiğini aktaran Yaşacan, bu takımlara ilave olarak Letonya, Estonya, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan gibi ülkelerden de takımların kente yoğun olarak geldiğini söyledi.

Nisan ayına kadar olan süreçte Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, Hırvatistan, Çekya, Polonya'dan üst ve alt liglerden çok yoğun rezervasyon yapıldığını kaydeden Yaşacan, şöyle dedi:

"Bazı nedenlerden dolayı Alman liglerinde rezervasyon yapımında geç kalındı. Bundesliga 2-3 liglerden az da olsa gelen takımlar var. Alman takımları artık yeşil ışık yaktı. Gelecek yıllarda yeniden gelmeleri bekleniyor. Avrupa'da Belçika, Hollanda, Danimarka'dan da alt liglerden takımlar geliyor."

"100 MİLYON EURO GELİR BEKLİYORUZ"

Arap ülkeleri, Çin, Kore ve Japonya'dan az sayıda da olsa takımların gelmesinin spor turizmi açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Yaşacan, şöyle konuştu:

"2018, 2019'un göstergesi durumunda. 2019'da çok daha iyi olacağız. Geçmişteki sayıları aşmayı hedefliyoruz. Futbol kamp turizminde Türkiye'nin rakibi ülkeler bizdeki krizi fırsat bilerek atağa geçti. Modern tesis ve tanıtım yaptılar. Teşviklerle destekleme yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kıbrıs, İspanya Portekiz futbol kamp turizminde önemli konuma geldiler. Bizler ülke olarak tanıtımımızı artırıp, spor turizminde en önemli tanıtım olan turnuvalar yapmalıyız. Ülke tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kamp döneminde futbol takımları arasında turnuva düzenlemeliyiz."

Spor turizminin kış aylarının yanı sıra yaz dönemine de yayılması gerektiğini kaydeden Yaşacan, "Antalya'da ocak- nisan döneminde 1500 kamp yapılmasını hedefliyoruz. Futbol takımlarının yanı sıra takımların farklı branşlarının da kamplarını düşünürsek yaklaşık 100 milyon euro spor turizmi geliri hedefliyoruz" diye konuştu.

BAKAN BAK: SPOR TURİZMİ ENDÜSTRİ OLDU

Antalya'da TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Hakem ve Yardımcı Hakem Kış Semineri'nde FIFA Kokart törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, yaptığı açıklamada, Antalya'da yaklaşık 1500'ün üzerinde futbol takımının ikinci yarı kamp çalışmalarını yaptığını hatırlattı. Bakan Bak, şunları ekledi:

"Antalya yaz turizmi, spor turizminde önemli bir yere sahip. Gelen takımların daha da artacağını ümit ediyoruz. Spor turizmi artık bir endüstri oldu. Bunun için de yatırım yapmanız gerekiyor. Antalya'da saha ve tesis kapasitesi her geçen gün artıyor. Bunun için de bütün takımlar Antalya'yı tercih ediyor. Bu da Antalya ve Türkiye'ye katkı sağlıyor."

Kaynak: haberinburada