

Peki Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke hangisi? İşte yatırım tutarları ve toplam içerisindeki payları ile Türkiye'ye en çok doğrudan yatırım yapan 20 ülke...







20- Lübnan







Lübnan'dan Türkiye'ye 2010-2016 yılları arasında 1 milyar 285 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 1 milyon dolar.







Lübnan şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 0.9.







19- Katar







Katar'dan Türkiye'ye 2010-2016 yılları arasında 1 milyar 476 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 10 milyon dolar. Katar şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 1.1







18- Kuveyt







Kuveyt'tan Türkiye'ye 2010-2016 yılları arasında 1 milyar 579 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 2 milyon dolar. Kuveyt şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 1.1







17- Suudi arabistan







Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 2010-2016 yılları arasında 1 milyar 949 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise sıfır. Suudi Arabistan şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 1.4







16- Japonya







Japonya'dan Türkiye'ye 2010-2016 yılları arasında 2 milyar 199 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 18 milyon dolar. Japon şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 1.6







15- İsviçre







İsviçre'den Türkiye'ye 2010-2016 yılları arasında 2 milyar 448 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 28 milyon dolar. İsviçre şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 1.8







14- İtalya







İtalya'dan Türkiye'ye 2010-2016 yılları arasında 2 milyar 959 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 8 milyon dolar. İtalyan şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 2.1







13- Birleşik Arap Emirlikleri







BAE'den Türkiye'ye 2010-2016 yılları arasında 4 milyar 165 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 4 milyon dolar. BAE şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 3.0







12- Azerbaycan







Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2010-2016 yılları arasında 4 milyar 899 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 129 milyon dolar. Azeri şirketlerden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 3.6







11- Rusya







Rusya'dan Türkiye'ye 2010-2016 yılları arasında 5 milyar 182 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise sıfır. Rus şirketlerden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 3.7







10- Fransa







Fransa'dan Türkiye'ye 2010-2016 yılları arasında 6 milyar 850 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 6 milyon dolar. Fransız şirketlerden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 4.9







9- Yunanistan







Yunanistan'dan Türkiye'ye 2010-2016 yılları arasında 6 milyar 867 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 6 milyon dolar. Yunan şirketlerden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 4.9







8- İspanya







İspanya'dan Türkiye'ye 2010-2016 yılları arasında 7 milyar 636 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 19 milyon dolar. İspanyol şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 5.5







7- Belçika







Belçika'dan Türkiye'ye 2010-2016 yılları arasında 8 milyar 209 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 3 milyon dolar. Belçikalı şirketlerden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 5.9







6- Almanya







Almanya'dan Türkiye'ye 2010-2016 yılları arasında 8 milyar 851 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 51 milyon dolar. Alman şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 6.4







5- Lüksemburg







Lüksemburg'dan Türkiye'ye 2010-2016 yılları arasında 8 milyar 985 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 20 milyon dolar. Lüksemburg şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 6.4







4- İngiltere







İngiltere'den Türkiye'ye 2010-2016 yılları arasında 9 milyar 538 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 10 milyon dolar. İngiliz şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 6.8







3- Avusturya







Avusturya'dan Türkiye'ye 2010-2016 yılları arasında 9 milyar 759 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 55 milyon dolar. Avusturya şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 7.0







2- ABD







ABD'den Türkiye'ye 2010-2016 yılları arasında 11 milyar 198 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 16 milyon dolar. ABD şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 8.0







1- Hollanda







Hollanda'dan Türkiye'ye 2010-2016 yılları arasında 22 milyar 15 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 89 milyon dolar. Hollanda şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 15.8







kaynak:güneydoğuekspres