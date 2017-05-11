Yurt dışında yerleşiklerin Türkiye'deki doğrudan yatırımları ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 1.7 milyar dolara ulaştı. Ocak-mart döneminde en yüksek sermaye yatırımı 939 milyon dolarla İspanya'dan geldi



Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 artış gösterdi ve 1 milyar 698 milyon dolara yükseldi.



AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi verilerinden derlediği bilgiye göre, yurt dışında yerleşiklerin Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırım tutarı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 43'lük artışla 1 milyar 698 milyon dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 1 milyar 188 milyon dolar düzeyindeydi.



Bu yılın ilk çeyreğinde yurt içinde yerleşikler yurt dışına 832 milyon dolarlık doğrudan yatırım yaparken, geçen yılın aynı döneminde bu tutar 816 milyon dolar olmuştu.



YATIRIMLARIN YARISI İSPANYA'DAN



Türkiye'de doğrudan sermaye yatırımlarının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde ocak-mart döneminde en fazla yatırım yapan ülkeler sırasıyla İspanya, Azerbaycan, Hollanda, Avusturya ve Almanya oldu.



Bu yılın ocak-mart döneminde yurt dışında yerleşiklerin Türkiye'deki 1.7 milyar dolarlık doğrudan sermaye yatırımlarının yüzde 55'lik bölümü (939 milyon dolar) İspanya tarafından yapıldı. Bu sermaye girişi İspanya'nın en büyük bankalarından BBVA'nın (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), Garanti Bankası'nı satın almasından kaynaklanmıştı.







kaynak:habertürk