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türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayabiliriz

TÜRKİYE'YE EKONOMİK YAPTIRIM UYGULAYABİLİRİZ

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Türkiyede idamın yeniden getirilmesinin kırmızı çizginin aşılması anlamına geleceğini hatırlatarak, bunun üyelik görüşmelerinin sonu olacağını söyledi.

Tarih : 14 Kasım 2016, 09:23
Puan Ver : Türkiye'ye Ekonomik Yaptırım Uygulayabiliriz(9/10)10


Bild am Sonntag gazetesine konuşan Schulz, Türkiyedeki güncel gelişmeleri değerlendirdi.



"Türkiye idam cezasını yeniden getirirse, bu durumda üyelik görüşmeleri sona erer." diyen Schulz, idamın üyelik görüşmeleri için kırmızı çizgi olduğunun altını çizdi. Buna gerek kalmamasını umduğunu kaydeden Schulz, Türkiye ile ilişkilerin sürdürülmesinden yana olduğunu dile getirdi.



 



kaynak:sonhaber








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