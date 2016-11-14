

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Schulz, Türkiyedeki güncel gelişmeleri değerlendirdi.



"Türkiye idam cezasını yeniden getirirse, bu durumda üyelik görüşmeleri sona erer." diyen Schulz, idamın üyelik görüşmeleri için kırmızı çizgi olduğunun altını çizdi. Buna gerek kalmamasını umduğunu kaydeden Schulz, Türkiye ile ilişkilerin sürdürülmesinden yana olduğunu dile getirdi.







kaynak:sonhaber