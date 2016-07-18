

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre'de bulunan Galatasaray, 2016 Uhren Kupası maçında Tissot Arena'da Zürih ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir maç oynadık. Zor şartlarda hazırlandık, mental anlamda zor şartlarda hazırlandık. Bütün takımımı tebrik ediyorum güzel bir maç oldu" dedi.







"Bruma ile çalışmak çok keyifli"



Bruma'nın performansını değerlendiren Hollandalı çalıştırıcı, "Bruma ile yeni çalışmaya başladık. Hazırlık kampı yeni başladı. Çok iyi bir futbolcu Buruma. İyi bir futbolcuyu da istemeleri kadar normal bir şey yoktur. Çalışması çok zevkli. Profesyonel davranmasından, antrenmanlardaki tutumlarından çok memnunum. Çok çok iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Kendisiyle çalışmaktan çok memnunum" diye konuştu.







"Türkiye'de yaşananlar çok üzücü"



Türkiye'de yaşanan darbe girişimi ve sonrası yaşananlar hakkında da konuşan Riekerink, "Çok üzücü bir durum. Çok güzel bir ülkeniz olduğunu düşünüyorum. Ben bir teknik direktör olarak konuşmam da çok zor. Ama inanılmaz üzdü beni bu olay. Zor bir durum. Özellikle Türk oyuncular için çok zor. Takımı etkilemedi desek yalan olur. İstanbul'da ailesi çocukları olanlar daha fazla etkilendiler. Tekrardan ülkemize dönmeyi bile düşündük. Ama burada kalıp iyi bir mesaj vermeyi düşündük. Güzel bir mesaj verilmesi gerekiyordu. Oyuncularım tebrik ediyorum kendilerini iyi hazırladılar. Yaşanan olaylar sonrası çıkıp oynamak kolay değildi" şeklinde konuştu.







"Böyle bir takıma karşı oynamak zordu"



Bugün önemli bir karşılaşma oynadıklarını dile getiren Riekerink, "Hazırlık kampında böyle bir takımla oynamak kolay değildi. Farklı bir takım vardı karşımızda. Biz oyuncularımıza her şeyi söyledik. Bu maçta her şeyi iyi yaptılar, bundan sonra da yapacaklarını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.