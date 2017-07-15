Türkiye'ye dönen eski GS'li Keita'nın yeni takımı

Bölgesel Amatör Lig 11. grupta mücadele eden Eskişehir Kurtuluşspor, bir dönem G.Saray'da forma giyen Abdul Kader Keita'yı transfer etti.

Süper Lig'de transfer dönemi oldukça yoğun bir şekilde devam ederken, bir bomba haber de Bölgesel Amatör Lig'den geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig 11. grupta mücadele eden Eskişehir Kurtuluşspor, bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen dünyaca ünlü futbolcu Abdul Kader Keita'yı renklerine kattı.

SALI GÜNÜ TÜRKİYE'YE GELECEK

35 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun vize işlemlerinin tamamlandığı ve salı günü imza için Türkiye'de olacağı ifade edildi.

2009-2010 sezonunda Lyon'dan Galatasray'a transfer olan Keita, 27 lig karşılaşmasında görev almış 5 de gol kaydetmişti.

Kaynak: haberinburada