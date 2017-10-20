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TÜRKİYE'YE BAĞLANALIM VE TÜRKİYE'Yİ SÜPER GÜÇ YAPALIM


Türkiye'ye bağlanalım ve Türkiye'yi Süper Güç Yapalım
Tarih : 20 Ekim 2017, 20:40
Puan Ver : Türkiye'ye Bağlanalım Ve Türkiye'yi Süper Güç Yapalım(8/10)7


Kerkük'ü bir günde kaybeden Barzani yönetimi, Haşdi Şabi militanları ve Irak ordusunun Erbil'e doğru operasyon başlatmasıyla iyice köşeye sıkıştı.



Kuzey Irak yönetimi bir çıkış yolu ararken, Barzani'nin kanalı Rudaw'dan ilginç bir öneri geldi.



"EN İYİ SEÇENEK TÜRKİYE'YE BAĞLANMAK"



Türkiye'nin doğusunu "Kürdistan" haritasına kattığı için Türkiye'de uydudan çıkarılan Rudaw'ın Washington temsilcisi Namo Abdulla, Twitter'dan paylaştığı mesajında, Kuzey Irak'ın önündeki en iyi seçeneğin, Türkiye'ye bağlanmak olduğunu söyledi.



"ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'Yİ SÜPER GÜÇ YAPMA HAYALİNE YARDIMCI OLUR"



Abdulla, mesajında şöyle dedi:



Eğer Erdoğan, Kürt meselesini çözmek konusunda ciddi ise, en iyi sonuç Türkiye ile bağımsız Kürdistan'ın konfederal bir düzlemde birleşmesidir.



Petrol zengini Kürdistan ile birlikte konfederalizm, Erdoğan'ın Türkiye'yi bölgesel süper güç haline dönüştürme vizyonuna ulaşmasına da yardımcı olacaktır.



 



MESAJINA ERDOĞAN'I DA MENŞINLADI



Abdulla'nın, mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da menşınlaması, yani Erdoğan'ın mesajı doğrudan görmesi için mesaja doğrudan onu da dahil etmesi dikkat çekti.



PKK'LI HESAPLAR SERT TEPKİ GÖSTERDİ



Rudaw temsilcisinin bu mesajlarına en büyük tepki, twitter'daki PKK destekçisi hesaplardan geldi.



KONFEDERASYON NEDİR?



Konfederasyon, federasyondan farklı olarak kendi bünyesinde bağımsız devletlerin, egemenliklerini muhafaza etmek şartıyla, ortak ve sınırlı menfaatlerini sağlamak maksadıyla, bir antlaşma ile kurulmuş devletler topluluğudur.



ABD'de en iyi hali uygulandığı şekliyle federasyonlarda federe devletler iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde federal devlete bağımlı iken, konfederasyonda, devletler ancak belli ve sınırlı maksatlarla birleşmişlerdir.



Konfederasyonu meydana getiren konfedere devletlerin devletlik vasfı, konfederasyon halinde de devam eder. Ortak menfaatlerini gerçekleştirmeye yarayacak nispette bir işbirliği yaparlar; bunun dışında müstakil devlet sıfatlarını, hak ve vazifelerini tamamiyle korurlar. Haberler.com / Özel



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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