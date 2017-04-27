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türkiye'ye albatros'tan girecek!

TÜRKİYE'YE ALBATROS'TAN GİRECEK!

Demir İnşaat, İstanbul Büyükçekmece'de bulunan Albatros Parkı'na ortaklarıyla birlikte rezidans ve turizm projesi yapacak

Tarih : 27 Nisan 2017, 09:34
Puan Ver : Türkiye'ye Albatros'tan Girecek!(5/10)5


Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre Demir İnşaat, Büyükçekmece'de Albatros Parkı olarak bilinen arazinin arkasına Suudi arabistan, Katar ve Yemenli (SQY Investment Group) ortaklarıyla birlikte rezidans ve turizm projesi yapacak.



Konuyla ilgili açıklama yapan Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı hamit demir, “Söz konusu arazi parkın üst tarafında yer alan çorak bir arazi. Arazinin imarı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından turizm ve konut projeleri için onaylı. Ortaklarımız bu arsayı çok istiyordu. Bizi de onlar cesaretlendirdi. Türkiye'ye de ilk kez buradan giriş yapacaklar. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de yaklaşık 2 milyar dolarlık daha yatırım planlıyorlar” diye konuştu.



200 MİLYON DOLARLIK PROJE YAPACAK



Araziyi vadesiyle birlikte 168 milyon TL'ye aldıklarını belirten Demir, arazi üzerinde yapılacak konut ve otel projesinin yatırım miktarının yaklaşık 200 milyon doları bulacağını söyledi. Projede, ortak girişim grubunun yüzde 40'ı Demir İnşaat'a yüzde 60'ı ise diğer üç şirkette ait olacak.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Türkiye  Ye  Albatros  Tan  Girecek    haber

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