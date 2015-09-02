

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2015 yılı Temmuz ayı sınır giriş-çıkış istatistiklerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici veriler ışığında ise Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,10 artarak 5 milyon 480 bin 502'ye ulaştı. Yabancı turistlerin 250 bin 525'i ülkeye günübirlik geldi.







Temmuz'da Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 798 bin 295 (yüzde 14,57) ile Almanya birinci olurken, bunu 686 bin 256 (yüzde 12,52) ile Rusya, 421 bin 556 (yüzde 7,69) ile İngiltere izledi. Türkiye'ye Ocak'ta 1 milyon 250 bin 941, Şubat'ta 1 milyon 383 bin 343, Mart'ta 1 milyon 895 bin 940, Nisan'da 2 milyon 437 bin 263, Mayıs'ta 3 milyon 804 bin 158, Haziran'da 4 milyon 123 bin 109 yabancı ziyaretçi geldi.