





Türkiye Yunanistan'ın DEPA enerji şirketine karşı açtığı tahkim davasını kazandı. Yunanistan Türkiye'ye 100 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalacak.







Enerji Bakanı Taner Yıldız, “Türkiye 4 yıl önce Yunanistan' a açtığı tahkim davasını kazandı. Böylece 4 yıl önce Botaş ile Yunanistan' ın DEPA şirketi arasındaki 100 milyon dolarlık anlaşmazlık karara bağlanmış oldu. Yunanistan' ın zor durumda olduğunu biliyoruz. Onlara yardımcı olmak isterdik ama, bizim için ülkemizin çıkarları daha ön planda” dedi.