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TÜRKİYE'YE 100 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM OLDU


TÜRKİYE'YE 100 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM OLDU
Tarih : 16 Temmuz 2015, 14:34
Puan Ver : Türkiye'ye 100 Milyon Dolar Tazminat Ödemeye Mahkum Oldu(9/10)9




Türkiye Yunanistan'ın DEPA enerji şirketine karşı açtığı tahkim davasını kazandı. Yunanistan Türkiye'ye 100 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalacak.



Enerji Bakanı Taner  Yıldız, “Türkiye 4 yıl önce Yunanistan' a açtığı tahkim davasını kazandı. Böylece 4  yıl  önce  Botaş ile Yunanistan' ın DEPA  şirketi arasındaki 100 milyon dolarlık  anlaşmazlık karara bağlanmış oldu. Yunanistan' ın zor durumda olduğunu biliyoruz. Onlara yardımcı olmak isterdik ama, bizim için ülkemizin çıkarları daha ön planda” dedi.








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