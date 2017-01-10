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'türkiye'ye 100 milyar dolar ile geliyoruz'

'TÜRKİYE'YE 100 MİLYAR DOLAR İLE GELİYORUZ'

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük şirketleri Türkiye'yi yüzlerce milyar dolarlık yatırım için kolları sıvadı.

Tarih : 10 Ocak 2017, 16:33
Puan Ver : 'türkiye'ye 100 Milyar Dolar İle Geliyoruz'(8/10)10


Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Abu Dhabi Investment Grup Başkanı Zayed Bin Aweidha Bloomberg HT'de canlı yayın konuğu oldu. Aweidha, Türkiye ile körfez ülkelerinin politik ve ekonomik işbirliğinin hızla devam ettiğine vurgu yaptı, önümüzdeki süreçte Suudi arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan Türkiye'ye 100 milyar dolardan fazla yatırım yapılacağının müjdesini verdi.



Aweidha şunları söyledi: Türkiye önde gelen ekonomilerden birisi. Ortadoğu'daki en büyük ekonomi. Suudi Arabistan'la işbirliği sonrasında tüm Körfez ülkeleri Türkiye'ye yatırım yapmaya yöneldiler. Ben de bir rapor hazırladım ve yüzlerce milyar dolar Körfez ülkelerinden yatırım akışı olacak önümüzdeki haftalarda. Suudi Arabistan'ın öncülüğünde Katar ve BAE tarafından bu yatırım yapılacak. Zira bu ülkelerle Türkiye arasında politik işbirliği de yapılıyor. Yatırımlar yapılarak kurdaki düşüşün önüne geçilebilir. Buradan kaynaklı olumsuz etkiler de bu yatırımlarla tamir edilebilir.



 



kaynak:milliyet








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