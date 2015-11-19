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türkiye'nin yüzde 8'i ışid'e sempati duyuyor

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 8'İ IŞİD'E SEMPATİ DUYUYOR

ABD merkezli araştırma şirketi PEW, Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu 11 ülkede, terör örgütü IŞİD'e sempati ile ilgili bir anket yaptı. Araştırmada IŞİD'e sempati oranı genelde düşük çıksa da, Türkiye, yüzde 8 ile anketin yapıldığı ülkeler arasında beşinci oldu.

Tarih : 19 Kasım 2015, 09:39
Puan Ver : Türkiye'nin Yüzde 8'i Işid'e Sempati Duyuyor(9/10)7


Türkiye'de nüfusun yüzde 8'i ışid'e sempati duyuyor. Bu çarpıcı rakam merkezi ABD'de bulunan düşünce kuruluşu PEW'in araştımasından. Araştırma şirketi PEW, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, Nijerya, Senegal, Malezya, Pakistan ve Ürdün gibi 11 Müslüman ülkede anket yaptı. Araştırmaya katılanlara '"IŞİD'e sempati duyuyor musunuz?"' sorusu yöneltildi.



Buna göre, Türkiye'de ankete katılanların yüzde 73'ü IŞİD'e karşı herhangi bir sempati beslemediklerini fade etti. Yüzde 19'luk kesim 'fikrim yok' yanıtını verdi. Ankete katılanlarında yüzde 8'lik kesimi ise IŞİD'e karşı sempati beslediğini söyledi.



Anketin yapıldığı ülkeler arasında soruya "evet" cevabı verenler arasında Türkiye 5'inci sırada yer aldı.



Örgüte karşı en yüksek oranda sempati ise yüzde 14'le Nijerya'da gözlemlendi. Nijerya'yı yüzde 11'er destek oranıyla Malezya ve Senegal takip etti.



Pakistan'da ise ankete katılanların yüzde 62'lik bölümü soruya 'fikrim yok' yanıtını verdi. Lübnan'daki Müslümanların ise neredeyse tamamı IŞİD'e olumsuz baktıkları yanıtı verdi.








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