TÜRKİYE'NİN YURT DIŞI VARLIKLARI 226,5 MİLYAR DOLAR OLDU
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Ağustos ayında 2016 sonuna kıyasla yüzde 5,1 artarak 226,5 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 19,1 artışla 688,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos sonuna ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı. Buna göre, ağustos ayında 2016 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 5,1 artarak 226,5 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 19,1 artışla 688,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
UYP, AĞUSTOSTA 462,4 MİLYAR DOLAR AÇIK VERDİ
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, ağustosta 462,4 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, geçen yılın sonunda 363 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.
Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi geçen yılın sonuna göre yüzde 5,4 artışla 112 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi de yüzde 5,2 yükselerek 72 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları, geçen yılın sonuna göre yüzde 3,4 artışla 31 milyar dolar oldu.
DOĞRUDAN YATIRIMLAR ARTTI
Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle geçen yılın sonuna göre yüzde 35,6 artışla 192,1 milyar dolar seviyesine yükseldi.
Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,8 artışla 88,3 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 9,2 yükselerek 109,6 milyar dolara çıktı.
Kaynak: haberinburada
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