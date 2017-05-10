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türkiye'nin ypg tepkisinden sonra abd'den açıklama

TÜRKİYE'NİN YPG TEPKİSİNDEN SONRA ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD'li Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada ''Türkiye'nin endişesini anlıyoruz. Çözmeye çalışacağız.'' ifadesini kullandı.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 14:52
Puan Ver : Türkiye'nin Ypg Tepkisinden Sonra Abd'den Açıklama(10/10)10


ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, güney sınırının güvenliğine destek için Türkiye ile çok yakın çalışacaklarını söyledi.



YPG'ye silah verme konusu ile ilgili olarak 'Türkiye'nin endişesini anlıyoruz. Çözmeye çalışacağız.' ifadesi kullanıldı.



 



kaynak:sabah








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