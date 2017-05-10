TÜRKİYE'NİN YPG TEPKİSİNDEN SONRA ABD'DEN AÇIKLAMA
ABD'li Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada ''Türkiye'nin endişesini anlıyoruz. Çözmeye çalışacağız.'' ifadesini kullandı.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, güney sınırının güvenliğine destek için Türkiye ile çok yakın çalışacaklarını söyledi.
YPG'ye silah verme konusu ile ilgili olarak 'Türkiye'nin endişesini anlıyoruz. Çözmeye çalışacağız.' ifadesi kullanıldı.
kaynak:sabah
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