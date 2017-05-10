

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, güney sınırının güvenliğine destek için Türkiye ile çok yakın çalışacaklarını söyledi.







YPG'ye silah verme konusu ile ilgili olarak 'Türkiye'nin endişesini anlıyoruz. Çözmeye çalışacağız.' ifadesi kullanıldı.







kaynak:sabah