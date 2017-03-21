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TÜRKİYE'NİN YILLARCA UNUTAMADIĞI 'SATANİST CİNAYETİ'NDE KARAR!


TÜRKİYE'NİN YILLARCA UNUTAMADIĞI 'SATANİST CİNAYETİ'NDE KARAR!
Tarih : 21 Mart 2017, 15:33
Puan Ver : Türkiye'nin Yıllarca Unutamadığı 'satanist Cinayeti'nde Karar!(7/10)6


Türkiye'nin ilk satanist cinayeti olarak anılan Şehriban Coşkunfırat davasında 16'şar yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilen cinayet hükümlüleri Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer'e karşı Coşkunfırat ailesinin açtığı tazminat davası 2 yıl sonra karara bağlandı. İstanbul 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacılar ve davalılar katılmadı. Duruşmada Şehriban Coşkunfırat'ın ailesini avukat Onur Demirbozan temsil etti. Avukat Demirbozan davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.



Davayı karara bağlayan mahkeme, olayın çok vahim olduğunu belirterek, davalılar Engin Arslan, Zinnur Gülşah Dinçer ve Ömer Çelik'in, baba Mehmet Coşkunfırat'a 13 Eylül 1999 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte 22 Bin TL maddi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme ayrıca davalıların, baba Mehmet Coşkunfırat'a 30 Bin TL, diğer davacılar Ceylan İmirli, Ayten Coşkunfırat, Derya Coşkunfırat, Hülya Benli, Deniz Coşkunfırat ve Suna Coşkunfırat'a ise yasal faiziyle birlikte 15 'er Bin TL manevi tazminat olmak üzere toplamda 142 Bin TL ödemesine karar verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı yerinde görmesi halinde, davalılar, tazminatı eşit şekilde taksitle ödeyecek.



 



kaynak:sabah








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