TÜRKİYE'NİN YENİLGİSİ SONRASI ASLIHAN DOĞAN'DAN ARDA TURAN'A ŞARKILI GÖNDERME
Türkiye'nin İzlanda'ya 3-0 yenildiği karşılaşma sonrası eski sevgilisi Arda Turan'a göndermede bulunan Aslıhan Doğan "3'de yetmez 5 tane" sözlerinin yer aldığı şarkıyı paylaştı.
Arda Turan, 3. kez ayrıldığı kız arkadaşı Aslıhan Doğan için Instragram hesabından " 'Aslıhan Doğan'la ilişkimizi saygı çerçevesinde sonlandırdık. Bundan sonraki hayatında kendisine sağlık ve mutluluk diliyorum. Kararımıza göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederim..." mesajını yayınlamıştı. Böylelikle çift yeniden yollarını ayırdı.
YENİLGİ SONRASI OLAY PAYLAŞIM
Arda Turan'ın da forma giydiği Türkiye - İzlanda 2018 Dünya Kupası Eleme maçı, rakip takımın 3-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Maç sonrası Aslıhan Doğan'ın Instagram'dan yaptığı paylaştım dikkat çekti.
"3 DE YETMEZ 5 TANE..."
Aslıhan'ın Instagram hikayesine yüklediği videoda Mustafa Ceceli, "Ey Tanrım bana 3 tane 3 de yetmez 5 tane ver ver..." sözlerinin yer aldığı "Yalnız Kullar" şarkısını söylüyor. Şarkıya tempo tutan Aslıhan'ın altta kahkahaları duyuluyor.
Kaynak: haberinburada
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