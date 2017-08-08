Semahat Sevim Arsel, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin vergi rekortmeni seçildi. Üst üste zirveyi kaptırmayan 89 yaşındaki Arsel, Vehbi Koç ve Sadberk Koç'un en büyük çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi.SEMAHAT SEVİM ARSEL KİMDİR?

Semahat Sevim Arsel, 1928 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Semahat Arsel, Vehbi Koç ve Sadberk Koç'un en büyük çocuğudur. Amerikan Kız Koleji'nden mezun olmuştur. 1956 yılında Nusret Arsel ile evlenmiştir. Çocuğu yoktur. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Semahat Arsel, 1964 - 1972 yılları arasında Koç Holding yönetim kurulu üyesi ve Vehbi Koç Vakfı yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. Daha sonraki yıllarda TURYAT ve SANERC (Semahat Arsel Nursing Educational & Research Center)'in başkanlığını yaptı. Bu görevlerini halen sürdürmekte olan Arsel, aynı zamanda Vehbi Koç Vakfı yönetim kurulu başkanıdır. 2012 yılında vergi rekortmeni olmuştur. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2015 yılında açıklamış olduğu verilere göre 2014 yılında en fazla vergi veren 2. isim olmuştur.

Florance Nightingale Vakfı ikinci başkanı ve Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu kurucusudur. Kuruluşunda Amerikan Hastanesi bünyesinde yer alan SANERC, 2004 tarihinde Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu'na bağlanmıştır.

Mart 2013 itibarıyla Forbes dergisinin yaptığı araştırmaya göre, 3,2 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin 2. dünyanın ise 423. zengin ismidir.[3] 2015 yılında 45 milyon 157 bin 918,24 lira vergi beyanı ile Türkiye'nin en çok vergi veren kişisi oldu.

Semahat Arsel ayrıca TEGV'in de kurucu üyelerindendir.

Kaynak: haberinburada