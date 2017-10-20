Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu

Türkiye'nin Tepkisi Sonuç Verdi! Rakka'daki Kutlamalarda Bu Kez Öcalan Posteri Açılmadı

TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ SONUÇ VERDİ! RAKKA'DAKİ KUTLAMALARDA BU KEZ ÖCALAN POSTERİ AÇILMADI

Suriye'nin Rakka kentinde dün yapılan kutlamalarda açılan ve Türkiye'nin tepkisini çeken Öcalan posteri, bugünkü kutlamalarda yoktu.

Tarih : 20 Ekim 2017, 21:20
Puan Ver : Türkiye'nin Tepkisi Sonuç Verdi! Rakka'daki Kutlamalarda Bu Kez Öcalan Posteri Açılmadı(10/10)6

Suriye'nin Rakka kentinin, DEAŞ terör örgütünden geri alınması üzerine Neim Meydanı'nda dün yapılan kutlamalarda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları yer alırken bugünkü kutlamalarda olmaması dikkat çekti.

RAKKA'DA KUTLAMALAR DEVAM EDİYOR

DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Suriye'nin Rakka kenti, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteği ile Demokratik Suriye Güçleri tarafından 4 ay süren operasyonla DEAŞ'tan geri alınırken, Rakka'da yapılan kutlamalar devam ediyor. PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak bilinen ve YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu DSG'liler, bugün Rakka Stadyumu'nda operasyonun tamamlandığını duyurdu.

BU KEZ ÖCALAN POSTERİ AÇILMADI

Suriye'deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, stadyumdaki açıklama ve kutlama için YPG ve YPJ bayraklarıyla çatışmalarda ölen militanların fotoğrafları alana asılırken, dün Neim Meydanı'ndaki kutlamalarda kullanılan PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğrafınının bugün olmaması dikkat çekti.

"RAKKA'NIN YÖNETİMİNİ SİVİL MECLİSE DEVREDİYORUZ"

Açıklamayı yapan DSG Sözcüsü Telal Sillo, Rakka'nın temizlenmesinin, DEAŞ terörüne karşı yapılan savaşın son aşaması olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"RAKKA'YI TÜM TEHDİTLERE KARŞI KORUYACAĞIZ"

DEAŞ'lı teröristler, ilk yenilgilerini Kobani'de aldı. İkinci yenilgiyi de Rakka'da aldı. DSG olarak Rakka'nın yönetimini Rakka sivil meclisine devredeceğimizi belirtiyoruz. Kentteki sivillerin güvenliğini sağlaması için de güvenliği, Rakka iç güvenlik güçlerine teslim edeceğiz. Eyaleti, tüm sınırlarıyla birlikte tüm tehditlere karşı koruyacağımızın sözünü veriyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Nin  Tepkisi  Sonuç  Verdi  Rakka  Daki  Kutlamalarda  Bu  Kez  Öcalan  
Posteri  Açılmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER