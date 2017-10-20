TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ SONUÇ VERDİ! RAKKA'DAKİ KUTLAMALARDA BU KEZ ÖCALAN POSTERİ AÇILMADI
Suriye'nin Rakka kentinde dün yapılan kutlamalarda açılan ve Türkiye'nin tepkisini çeken Öcalan posteri, bugünkü kutlamalarda yoktu.
Suriye'nin Rakka kentinin, DEAŞ terör örgütünden geri alınması üzerine Neim Meydanı'nda dün yapılan kutlamalarda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları yer alırken bugünkü kutlamalarda olmaması dikkat çekti.
RAKKA'DA KUTLAMALAR DEVAM EDİYOR
DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Suriye'nin Rakka kenti, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteği ile Demokratik Suriye Güçleri tarafından 4 ay süren operasyonla DEAŞ'tan geri alınırken, Rakka'da yapılan kutlamalar devam ediyor. PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak bilinen ve YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu DSG'liler, bugün Rakka Stadyumu'nda operasyonun tamamlandığını duyurdu.
BU KEZ ÖCALAN POSTERİ AÇILMADI
Suriye'deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, stadyumdaki açıklama ve kutlama için YPG ve YPJ bayraklarıyla çatışmalarda ölen militanların fotoğrafları alana asılırken, dün Neim Meydanı'ndaki kutlamalarda kullanılan PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğrafınının bugün olmaması dikkat çekti.
"RAKKA'NIN YÖNETİMİNİ SİVİL MECLİSE DEVREDİYORUZ"
Açıklamayı yapan DSG Sözcüsü Telal Sillo, Rakka'nın temizlenmesinin, DEAŞ terörüne karşı yapılan savaşın son aşaması olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"RAKKA'YI TÜM TEHDİTLERE KARŞI KORUYACAĞIZ"
DEAŞ'lı teröristler, ilk yenilgilerini Kobani'de aldı. İkinci yenilgiyi de Rakka'da aldı. DSG olarak Rakka'nın yönetimini Rakka sivil meclisine devredeceğimizi belirtiyoruz. Kentteki sivillerin güvenliğini sağlaması için de güvenliği, Rakka iç güvenlik güçlerine teslim edeceğiz. Eyaleti, tüm sınırlarıyla birlikte tüm tehditlere karşı koruyacağımızın sözünü veriyoruz.
Kaynak: haberinburada
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