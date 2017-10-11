ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor. Bass'ın bir sonraki görev yeri, ABD için stratejik açıdan önemli olan Afganistan'ın başkenti Kabil olacak.

Son günlerin en çok tartışılan ismi ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, görev süresinin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor.

BUNDAN SONRA KABİL'DE GÖREV YAPACAK

Haftasonu Türkiye'den ayrılacağı açıklanan Bass'ın bir sonraki görev yeri, ABD için stratejik açıdan en önemli dış temsilcilikler arasında yer alan Afganistan'ın başkenti Kabil olacak.

SON GÜNLERİNE VİZE KRİZİ DAMGA VURDU

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Ankara Büyükelçiliği de Pazar akşamı bir açıklama yaparak, Türkiye'deki temsilciliklerinde göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını duyurdu.

"BASS'I ABD TEMSİLCİSİ OLARAK GÖRMÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Salı günü Bass'ı sert bir dille eleştirerek, vize kararı kendisi tarafından alındıysa, görevinde tutulmaması gerektiğini ve Büyükelçi'yi ABD'nin Türkiye'deki bir temsilcisi olarak görmediklerini belirtti.

ABD YÖNETİMİ, BASS'A SAHİP ÇIKTI

Ancak, Türkiye'nin sert eleştirilerine rağmen ABD yönetimi ise Bass'a sahip çıktı. Dışişleri Bakanlığı, vize kararının kendileriyle ve Beyaz Saray ile koordinasyon içinde alındığını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, John Bass'ı "ABD'nin sahip olduğu en iyi diplomalardan biri" olarak nitelendirdi.

ABD İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

ABD yönetiminin hem Türkiye ile yaşanan krizde sahip çıktığı hem de birbirinden kritik görevlere atadığı John Bass, aslında oldukça genç bir diplomat. Bass, henüz 53 yaşında olmasına karşın bugüne kadar birçok kritik görevde yer aldı.

BASS'IN BABASI UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞ

ABD Hava Kuvvetleri'nde pilot olan ve Vietnam Savaşı'nda da yer alan babası, bir uçak kazasında henüz John Bass doğmadan hayatını kaybetti. Bunun üzerine annesi, doğunca John Bass'a babasının adını verdi.

BASS, KARİYERİNE MEDYADA BAŞLADI

Bass, Syracuse Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında okul gazetesinde de çalıştı. Zaten mezuniyetten sonraki kariyerine de ilk olarak basında başladı. New York eyaletindeki Canaan kentinde yerel bir gazetede editörlük yaptı.

İLK GÖREV YERİ ÇAD

1988 yılında ise kariyerini diplomat olarak sürdürmek için Dışişleri Bakanlığı'na girdi. İlk görev yeri Çad oldu. Daha sonra Belçika'ya atandı. Önce Antwerp'te, sonra da Brüksel'de görev yaptı. 1993 yılında Washington'a döndü. Burada, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde istihbarat analisti olarak çalıştı. Ayrıca Belçika ve Hollanda ile NATO masalarında görev yaptı.1990'lı yılların sonunda ise Kosova'daki müzakere heyetinin içinde yer aldı, Rusya ile yapılan silah azaltma anlaşmalarını uygulanmasını koordine etti ve daha sonra da Roma'ya atandı.

OBAMA ONU TİFLİS'E ATAMIŞTI

John Bass, 2008 yılında Bağdat'ta konuşlu bölgesel yeniden yapılandırma ekibinin başına atandı. Bir yıl sonra Başkan Barack Obama tarafından Tiflis Büyükelçiliği görevine önerildi. Burada görev yaptığı dönemde özellikle Gürcistan muhalefetinin sert eleştirilerine maruz kaldı. Muhalefet, 2011 yılındaki protestolar sırasında hükümeti göstericilere sert müdahalede bulunmaya teşvik ettiği gerekçesiyle Bass'ı "Gürcistan'ın içişlerine müdahale etmekle" suçladı.

Bass, 2012 yılında Washington'a döndü ve burada Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray, Ulusal Güvenlik Konseyi ve diğer kurumlar arasındaki koordinasyonu yürüttü.

ANKARA'YA DA OBAMA GÖNDERDİ

Obama tarafından 2014 yılında Francis Ricciardone'nin yerine bu kez Ankara Büyükelçiliği görevine önerildi.Bass, Eylül 2014'te atandı ve Ekim 2014'te de Türkiye'ye gelerek yeni görevine başladı. Türkiye'deki görevinde tartışmalar yaşanan Bass, Türkiye'ye atandığı anda açtığı "amerikanbuyukelcisi" adlı Instagram hesabını görev süresi boyunca oldukça faal bir şekilde kullandı.

BASS İÇİN VEDA VAKTİ GELDİ

Instagram hesabında son olarak Nemrut'tan günbatımı fotoğrafı paylaşan Bass, haftasonu üç yıldır görev yaptığı Türkiye'den ayrılıyor.Bass'ın yerine kimin atanacağı henüz bilinmiyor. Ancak Başkan Donald Trump'ın Türkiye için kariyeri diplomat değil, siyasi bir atama yapmayı tercih edebileceği konuşuluyor.

Kaynak: haberinburada