Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
Yılbaşı Tatili Turizm Sektörünü Hareketlendirdi
Bankalar 3 Ay İçinde 2 Milyarlık Alacağını Sattı
Kadıköy'ün Önde Gelen Mahallelerinde Konut Fiyatları Düştü
Litecoin'in Kurucusu Bütün Litecoin'lerini Sattı
Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Kısıtlaması İstihdama Engel Oluyor
Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
Çavuşoğlu: İran Ve Azerbaycan'dan Doğal Gaz Ve Petrol İthalatını Artıracağız
Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular
Kadıköy'deki Kurbağalıdere Köprüsü Yenileniyor
Eski Galatasaraylı Amrabat'ın Rakibe Yumruğu Ortalığı Karıştırdı
Köy Evleri Sit Alanı İlan Edilince Halk Göç Etmek Zorunda Kaldı
Kanal İstanbul Projesinden 1,7 Milyar Metreküp Toprak Çıkarılacak
Mintay Tekstil 2016'dan Beri İflas Erteleme Bekliyor
Beymen Halka Arz Oluyor
İtalyan Devi Juventus, Cenk Tosun İçin Nabız Yokladı
Bir Tweet Bitcon'in Tepetaklak Etti! Tarihi Düşüş Yaşadı

Türkiye'nin Sınır Kapılarından, 5,2 Milyon Araç, 18,8 Milyon İnsan Geçiş Yaptı

TÜRKİYE'NİN SINIR KAPILARINDAN, 5,2 MİLYON ARAÇ, 18,8 MİLYON İNSAN GEÇİŞ YAPTI

Türkiye'nin kara hudut kapılarından, 9 aylık dönemde yaklaşık 18,8 milyon yolcu ve 5,2 milyon araç geçiş yaptı.

Tarih : 21 Ekim 2017, 18:20
Puan Ver : Türkiye'nin Sınır Kapılarından, 5,2 Milyon Araç, 18,8 Milyon İnsan Geçiş Yaptı(6/10)2

Türkiye'nin kara hudut kapılarından 9 aylık dönemde yaklaşık 18.8 milyon yolcu ve 5.2 milyon araç geçiş yaptı. Bu dönemde en fazla yolcu geçişi yapılan kara hudut kapısı 5.4 milyon ile Sarp, en fazla araç geçişi yapılan kapı 1.3 milyon ile Kapıkule oldu.

GÜMRÜK KAPILARINDA SON DURUM

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin Suriye sınırındaki Akçakale, Nusaybin ve Yayladağı kara hudut kapıları kapalı durumda bulunuyor. Talep olması halinde Akçakale'den insani yardım malzemelerinin geçişine izin verilirken, Yayladağı'ndan da yolcu geçişi yapılabiliyor. Nusaybin Kara Hudut Kapısı ise iç gümrük olarak değerlendiriliyor.

Yine Suriye sınırındaki Karkamış, Öncüpınar, Cilvegözü kara hudut kapılarıyla Çobanbey Demiryolu Hudut Kapısı ise faal hizmet veriyor. Irak sınırındaki Habur ve Üzümlü gümrük kapıları çalışmaya devam ederken, İran'a geçişlerde ise Gürbulak, Kapıköy ve Esendere gümrük kapıları faal kullanılıyor.

Dilucu Gümrük Müdürlüğü Nahçıvan; Aktaş, Sarp ve Türkgözü gümrük müdürlükleri Gürcistan sınırında hizmet veriyor. Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy gümrük kapılarından geçişler devam ediyor.

Yunan gümrük memurlarının grevi nedeniyle araç ve yaya geçişine bir gün kapalı kalan Pazarkule ve İpsala gümrük müdürlükleri de 20 Ekim'den itibaren açıldı. Buna göre, Türkiye'nin 18 kara hudut kapısında faal hizmet veriliyor.

KAPILAR MODERNİZE EDİLİYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kara hudut kapılarının modernizasyonuna yönelik çalışmalar yürütüyor. Habur ve Sarp kapılarının modernizasyon çalışmaları devam ederken, Gürbulak, Kapıköy ve Türközü kapılarının yeniden inşası için hazırlıklar başladı.

Hamzabeyli'nin yeniden inşa edilmesi planlanırken, Kapıkule ve Dereköy kapıları yapılandırmaya tabi tutulacak.

EN FAZLA YOLCU SARP'TAN GEÇTİ

Bu yılın 9 aylık döneminde kara hudut kapılarından 9 milyon 577 bini giriş ve 9 milyon 248 bini çıkış olmak üzere 18 milyon 825 bin yolcu geçiş yaptı. Kapılardan geçen araç sayısı da 2 milyon 584 bini giriş ve 2 milyon 578 bini çıkış olmak üzere 5 milyon 162 bin oldu.

En fazla yolcu geçişi yapılan kapı 5 milyon 434 bin yolcuyla Sarp Sınır Kapısı oldu. Yolcu geçişinde burayı 3 milyon 920 bin kişiyle Kapıkule takip etti.

En çok araç geçişi ise 1 milyon 323 bin ile Kapıkule Sınır Kapısı'ndan gerçekleşti. Bu kapıyı 1 milyon 74 bin araç geçişiyle Habur Sınır Kapısı izledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Nin  Sınır  Kapılarından  52  Milyon  Araç  188  Milyon  İnsan  Geçiş  
Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER