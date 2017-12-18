Savunma Sanayi Müsteşarlığı, terörle mücadelede büyük fayda sağlayan insansız hava araçlarından sonra insansız kara araçları için de düğmeye bastı. Böylece Türkiye kendi robot ordusunu kuracak.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından özellikle silahlı kuvvetlerin arazi şartlarında düzenlediği operasyonlarda kullanılmak üzere insansız kara araç yapımı için çalışma başlatıldı. SSM tarafından ilk kez geçtiğimiz haziran ayında İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması düzenlendi. Katılımcılardan insansız, uzaktan kumandalı ya da kendi başlarına karar alarak hedefe ilerleyecek otonom askeri araç yapılması istendi. Araçlarda ise atış, iletişim, komuta sistemlerinin bulunması şart koşuldu. Aradan geçen süre içinde yarışmalara başvurular alındı. Yarışma ise sonuçlandı ve düzenlenen tören ile ilk üçe girenler ilan edildi.

BİRİNCİYE 100 BİN TL ÖDÜL VERİLDİ

SSM tarafından düzenlenen ödül töreninde Roboik yarışmasında birinciliği Efe Modüler Otonom Araç projesi ile Uğur Akpınar, ikinciliği Dost Otonom Robot Projesi ile Çağrı Demirbaş, üçüncülüğü ise Otosar Halka-İl Projesi ile Hakan Cavit Yıldız kazandı. Birinciye ise 100 bin TL ödül verildi.

500 AYRI PROJE KATILDI

Törende Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından katılım olduğunu söyledi: Roboik ile biz 'Hayal gücünüzü savunun' dedik. Kısa süre içinde Van'dan Edirne'ye, Sinop'tan Antalya'ya kadar yurdun dört bir yanından yarışmaya değil Vatan sevgisiyle fikirleri hayata geçirmeye çalışan kardeşlerimizden 500'ün üzerinde proje başvurusu gerçekleşti. Bunların 310'u değerlendirme kampında incelemeye alındı. Son dönemde insansız ve otonom sistemlerin önemi arttı. "Bu alanda bir fikrim var" diyenlerin fikirlerinin olgunlaşması, desteklenmesi, hayata geçirilmesi için her türlü desteği sunacağız.

Kaynak: haberinburada