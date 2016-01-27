

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın kendisine PYD'nin Cenevre görüşmelerine davet edilmediğini söylediğini bildirdi.







Fabius, France Culture Radio'nun sorularını yanıtladı.







Cenevre'deki Suriye müzakereleri ile ilgili soru üzerine Fabius, "BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura davet mektuplarını gönderdi. Bana PYD'ye davet mektubu göndermediğini söyledi" dedi.







Fabius, Mistura'nın ayrıca Riyad merkezli muhalefetin müzakere grubunun başı olacağını, ancak diğer grupların da orada yer alabileceğini söylediğini aktardı.