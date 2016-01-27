TÜRKİYE'NİN RESTİNDEN SONRA FLAŞ AÇIKLAMA !
Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın kendisine PYD'nin Cenevre görüşmelerine davet edilmediğini söylediğini bildirdi.
Fabius, France Culture Radio'nun sorularını yanıtladı.
Cenevre'deki Suriye müzakereleri ile ilgili soru üzerine Fabius, "BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura davet mektuplarını gönderdi. Bana PYD'ye davet mektubu göndermediğini söyledi" dedi.
Fabius, Mistura'nın ayrıca Riyad merkezli muhalefetin müzakere grubunun başı olacağını, ancak diğer grupların da orada yer alabileceğini söylediğini aktardı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar