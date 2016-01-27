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TÜRKİYE'NİN RESTİNDEN SONRA FLAŞ AÇIKLAMA !


TÜRKİYE'NİN RESTİNDEN SONRA FLAŞ AÇIKLAMA !
Tarih : 27 Ocak 2016, 09:44
Puan Ver : Türkiye'nin Restinden Sonra Flaş Açıklama !(9/10)7


Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Birleşmiş  Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın kendisine PYD'nin  Cenevre görüşmelerine davet edilmediğini söylediğini bildirdi.

 

Fabius, France Culture Radio'nun sorularını yanıtladı.

 

Cenevre'deki Suriye müzakereleri ile ilgili soru üzerine Fabius, "BM  Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura davet mektuplarını gönderdi. Bana PYD'ye davet mektubu göndermediğini söyledi" dedi.

 

Fabius, Mistura'nın ayrıca Riyad merkezli muhalefetin müzakere  grubunun başı olacağını, ancak diğer grupların da orada yer alabileceğini  söylediğini aktardı.








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