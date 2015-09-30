O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

türkiye'nin rekabet düzeyi 6 sıra birden geriledi

TÜRKİYE'NİN REKABET DÜZEYİ 6 SIRA BİRDEN GERİLEDİ

Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından her yıl yayınlanan "Küresel Rekabet Raporu"nda, 2015-2016 döneminde makroekonomik ortam ve kurumsal yapılanmadaki bozulma sonucu 140 ülke arasında altı basamak gerileyerek 51. sıraya düştü.

Tarih : 30 Eylül 2015, 13:59
Puan Ver : Türkiye'nin Rekabet Düzeyi 6 Sıra Birden Geriledi(8/10)8


İsviçre'de yerleşik olan WEF, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) - Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ile çalışmalarını ortak yürüttüğü Küresel Rekabet Gücü Raporu sonuçlarını açıkladı.



Raporda, Türkiye'nin 2014 itibarıyla satın alma gücü paritesine göre 806,1 milyar dolarlık GSYİH büyüklüğüne, kişi başına düşen 10 bin 482 dolarlık gelir düzeyine işaret edilerek, Türkiye'nin GSYİH'sinin dünya toplamında yüzde 1,40'lık paya sahip olduğu belirtildi.



2015-2016 dönemi Küresel Rekabetçilik Endeksi hesaplamalarına göre Türkiye 140 ülke arasında 51. sırada yer aldı. Türkiye bir önceki yıl 144 ülke arasında 45'inci, ondan önceki yıl ise 148 ülke arasında ise 44. sırada konumlanmıştı.








Etiketler: Türkiye  Nin  Rekabet  Düzeyi  6  Sıra  Birden  Geriledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER