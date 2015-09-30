Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından her yıl yayınlanan "Küresel Rekabet Raporu"nda, 2015-2016 döneminde makroekonomik ortam ve kurumsal yapılanmadaki bozulma sonucu 140 ülke arasında altı basamak gerileyerek 51. sıraya düştü.



İsviçre'de yerleşik olan WEF, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) - Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ile çalışmalarını ortak yürüttüğü Küresel Rekabet Gücü Raporu sonuçlarını açıkladı.







Raporda, Türkiye'nin 2014 itibarıyla satın alma gücü paritesine göre 806,1 milyar dolarlık GSYİH büyüklüğüne, kişi başına düşen 10 bin 482 dolarlık gelir düzeyine işaret edilerek, Türkiye'nin GSYİH'sinin dünya toplamında yüzde 1,40'lık paya sahip olduğu belirtildi.







2015-2016 dönemi Küresel Rekabetçilik Endeksi hesaplamalarına göre Türkiye 140 ülke arasında 51. sırada yer aldı. Türkiye bir önceki yıl 144 ülke arasında 45'inci, ondan önceki yıl ise 148 ülke arasında ise 44. sırada konumlanmıştı.