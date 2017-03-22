TÜRKİYE'NİN RAKKA PLANI ORTAYA ÇIKTI! MEHMETÇİK TEYAKKUZDA BEKLİYOR
Güvenliği sağlanan bölgeye, DEAŞ ve Suriye PKK'sı YPG başta olmak üzere terör örgütlerinden ve Suriye'nin rejim ablukası altındaki bölgelerinden kaçanlar yerleştiriliyor. Yakında başlaması muhtemel operasyonlara ilişkin planlamaları anlatan bölge kaynakları, ÖSO güçlerinin Türkiye sınırında hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtiyor.
kaynak:haberler
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