TÜRKİYE'NİN OXFORD'U! KÖYÜN YÜZDE 80'İ ÜNİVERSİTE MEZUNU
Bursa Keles'in Belenören köyünün yüzde 80'i üniversite mezunu. Her evde bir doktor, hakim, savcı, öğretmen veya mühendis olan köy, Osmanlı'dan bu yana yetiştirdiği tahsilli insanlarla dikkat çekiyor.
Mahrumiyet bölgesi olarak bilinen dağ yöresinin 350 haneli şirin köyü Belenören, eğitim seviyesiyle ülkemizdeki bir çok şehri geride bıraktı. Köyde tahsil seviyesi o kadar yüksek ki, her hanede ortalama 3 üniversite mezunu var. 40 yıl önce kıraç arazileriyle çevrili köy, eğitim seviyesi artınca bugün yemyeşil bir görünüme büründü. Köydeki her evde mutlaka en az bir doktor, hakim, savcı, mühendis ve eğitimci mevcut.
"KÖY SAKİNLERİ BOŞ ZAMANLARINDA KİTAP OKUYOR"
Belenören sakinleri, şu anda köylerinde 450 üniversite mezunu olduğunu söyledi. Köyde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kültür evinde toplanan köy sakinleri, büyük küçük demeden boş zamanlarını kütüphanede kitap okuyarak geçiriyor. Köylerindeki okumuş insanların Osmanlı zamanından itibaren olduğunu belirten Belenören sakinleri, "Biz de dedelerimizi örnek alarak eğitime büyük önem veriyoruz. Çoğumuz üniversite mezunu. Köyümüzde her evde mutlaka bir doktor, avukat, hakim, savcı, mühindis ve eğitimci var. Yeni yetişen gençler de bizleri örnek alarak yüksek tahsil yapıyor. Köyümüz 40 yıl önce kıraç, ağaç olmayan bir köydü. Eğitimli nesil artıkça köyümüzün çehresi değişti, köyümüz şimdi yemyeşil. İçinde her türlü meyve ve sebze yetişiyor. Köyde kültür evimiz var. Burada kütüphane ve köyümüzden günümüze kadar gelen tarihi eserlerimiz mevcut. Boş zamanlarımızda sürekli kitap okuyup ilimle meşgul oluyoruz" dediler.
Kaynak: haberinburada
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