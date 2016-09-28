Türkiye'nin Oscar Adayı olarak seçilen 'Kalandar Soğuğu' filminin senaristi Bilal Sert, "Asıl başarı bir Anadolu kentinden küçük bir hikaye ile yolculuğa çıkan bir eserin Oscar'a uzanabilmesi" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema alanındaki meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurulun Amerika'da yapılacak 89. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) En İyi Yabancı Film Dalı'nda Türkiye'nin adayını 9 aday arasından Yönetmenliğini Müstafa Kara'nın üstlendiği 'Kalandar Soğuğu' olarak belirledi. İnsan-doğa ilişkisini ele alarak kişisel mücadeleyi konu edinen filmin Mustafa Kara ile birlikte senaristliğini yapan Bilal Sert, eserlerinin Oscar Adayı olmasından sonra yaptığı açıklamada, film ekibi olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.