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TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAYI CAN ULKAY'IN AYLA FİLMİ OLDU


Türkiye'nin Oscar Adayı Can Ulkay'ın Ayla Filmi Oldu
Tarih : 24 Ağustos 2017, 20:10
Puan Ver : Türkiye'nin Oscar Adayı Can Ulkay'ın Ayla Filmi Oldu(9/10)5

Türkiye'nin 2018 Oscar aday adayı belli oldu.

TÜRKİYE'NİN ADAYI: AYLA

Can Ulkay'ın yönettiği, Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu, Erken Petekkaya, Altan Erkekli'nin baş rollerini üstlendiği "Ayla" filmi, Türkiye'yi Oscar ödüllerinde "En İyiy Yabancı Film" dalında temsil edecek.

AYLA FİLMİNİN KONUSU

Film, Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek ve çok dramatik bir hikayeyi beyazperdeye taşıyacak. 1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Kısa sürede birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden buluşturacak mıdır?...

Yönetmen koltuğunda reklam filmleriyle dikkat çeken Can Ulkay'ın oturduğu dram filmi Ayla'nın senaryosunda ise Sınav, Uzun Hikaye, Kavak Yelleri, Doludizgin Yıllar'ın da senaristliğini yapmış Yiğit Güralp'in imzası var. Başrollerini Çetin Tekindor, Taner Birsel, İsmail Hacıoğlu ve Ali Atay'ın paylaştığı filmin kadrosunda Duygu Yetiş, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Deniz Seviyesi filmindeki performansı ile Milano Uluslararası Film Festivali'nden 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan oyuncu Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk Uslu gibi önemli oyuncular yer alıyor. Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu üstleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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