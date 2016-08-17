Net UYP ise 2015 yıl sonunda eksi 367,6 milyar dolar iken 2016 haziran sonunda eksi 379 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti



Türkiye'nin yurt dışı varlıkları haziranda geçen yıl sonuna göre yüzde 6,8 artışla 234 milyar dolara ulaştı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 haziran sonu itibarıyla Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.



UYP verilerine göre, haziran sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 6,8 yükselişle 234 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 4,5 artışla 612,9 milyar dolara çıktı.