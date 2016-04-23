TÜRKİYE'NİN MARSİLYA KONSOLOSLUĞU'NA SALDIRI
France 3 Province-Alpes televizyonu, Türkiye'nin Marsilya Konsolosluğu'na geçen Çarşamba günü iki kişi tarafından molotofkokteyli saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Haberde geçtiğimiz çarşamba günü gece saat 23:30 sularında, Marsilya Konsolosluğu'nun bahçesine iki kişi tarafından iki adet molotof kokteyli atıldığı belirtildi.
Molotof kokteyllerinden biri Türk Bayrağı'nın asılı olduğu direğe isabet etti. Türk Bayrağı'nın bir kısmının yandığının belirtildiği haberde ayrıca, saldırıyı düzenleyen kişilerin araç ile olay yerinden uzaklaştıkları bildirildi.
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