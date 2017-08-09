TÜRKİYE'NİN MADEN REZERVİ HARİTASI İÇİN, 55 BİN NUMUNE TOPLANDI
Hangi bölgede, hangi madenlerin olabileceğini gösterecek Türkiye'nin jeokimya haritası için, 55 bin numune toplandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde özellikle üzerinde durduğu jeokimya haritası konusunda son veriler gün yüzüne çıktı. Hangi bölgede, hangi madenlerin olabileceğini gösterecek Türkiye'nin jeokimya haritası için 55 bin numune toplandı.
TOPLAMDA 110 BİN NUMUNE TOPLANACAK
Hangi bölgede, hangi madenlerin olabileceğini çeşitli araştırmalarla ortaya koyacak haritayla ilgili çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Hâlihazırda toplanması gereken 110 bin numunenin 54 bin 689'unun toplandığı belirtiliyor. Türkiye'nin mevcutta bir jeokimya haritası bulunmuyor. Söz konusu harita hazırlandığında maden aramada, çevresel araştırmalarda ve ilgili diğer alanlarda kullanılabilmesi sağlanacak. Çalışmaların teknik anlamda 1/500.000'lik 14 paftada gerçekleştiği belirtiliyor. Yıl sonuna kadar numunelerin tamamının toplanması planlanıyor.
BERAT ALBAYRAK: TÜRKİYE'NİN TAŞI DA, TOPRAĞI DA ALTIN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Jeokimya haritası için 50 binden fazla örnek alındı. Numunelerin sonuçları çok iyi geldi. Harika neticeler var. Türkiye'nin taşı da, toprağı da altın inşallah" ifadelerini kullanmıştı.
EN BÜYÜK EKSİKLİKLERDEN BİRİ GİDERİLECEK
Dünya genelinde jeokimya haritaları, maden aramacılığında yaygın olarak kullanılıyor. Jeokimya; litosfer, pedosfer, hidrosfer, biyosfer ve atmosferdeki tüm kimyasal olayları inceleyen bilim dalı olarak biliniyor. Sektörün hizmetine sunulacak bu haritalarla maden aramacılığında en büyük eksikliklerden birinin giderileceği belirtiliyor
Kaynak: haberinburada
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