

Global Yatırım Holding'in liman işletmeciliği faaliyetlerini yürüten Global Liman İşletmeleri halka arz için İngiltere'de kurulu Global Ports Holding PLC altında yeniden yapılandırıldı.



Şirketin bu sabah KAP'a yaptığı açıklamada, Global Ports Holding'in toplam 62.8 milyon hissesinden 24 milyon adedi ihraç edilirken, halka arz fiyatı 7.4 sterlin, halka arz büyüklüğü ise 177.6 milyon sterlin yani yaklaşık 230 milyon dolar oldu. Halka arz fiyatına göre liman işletmeciliği faaliyetlerinin toplam değeri 464.7 milyon sterlin, yani 602 milyon dolar ediyor.



Halka arz işlemi sonrasında Global Yatırım Holding'in şirketteki payı yüzde 56.8'e indi. Londra borsasında bugün işlem görmeye başlayacak hisselerin yüzde 10.8'i İngiltere'de yerleşik bireysel yatırımcılara, yüzde 89.2'si ise kurumsal yatırımcılara tahsis edildi