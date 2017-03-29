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türkiye'nin liman devinden flaş karar

TÜRKİYE'NİN LİMAN DEVİNDEN FLAŞ KARAR

Dünyanın en büyük uluslararası kruvaziyer limanları işletmecisi olan Global Liman İşletmeleri, (Global Ports Holdings), AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu eski üyesi Lond Mandelson ve Fransız varlık yönetim şirketi Meridiam'ın kurucusu Thierry Deau'yu Yönetim Kurulu'na üye olarak seçti.

Tarih : 29 Mart 2017, 12:34
Puan Ver : Türkiye'nin Liman Devinden Flaş Karar(6/10)8


Dünyanın en büyük uluslararası kruvaziyer limanları işletmecisi olan Global Liman İşletmeleri, (Global Ports Holdings), AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu eski üyesi Lond Mandelson ve Fransız varlık yönetim şirketi Meridiam'ın kurucusu Thierry Deau'yu Yönetim Kurulu'na üye olarak seçti. Bu iki ismin Londra Borsası'na kote olmaya hazırlanan şirkette gerekli hazırlıkları yürütmesi bekleniyor.



Konu ile ilgili haber İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times'ın bugünkü sayısından yayımlandı. Habere göre, AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu eski üyesi Lond Mandelson ve Fransız varlık yönetim şirketi Meridiam'ın kurucusu Thierry Deau Global Liman Yönetim Kurulu'nun yeni üyeleri oldu.



Global Liman'ın Londra Borsası'nda 700 milyon pound'luk piyasa değeri üzerinden halka arz olması bekleniyor. Ancak halka arz tarihi ile ilgili bir bilgi henüz yok.



Gazete, yönetim kuruluna giren bu iki ismin halka arz ile ilgili hazırlık süreçleri yönetmesinin beklendiğini yazdı.



 



kaynak:habertürk








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