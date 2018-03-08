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Türkiye'nin Kredi Notunu Düşüren Moody's'e Hükümetten Tepki Geldi
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Türkiye'nin kredi notunu düşüren Moody's'e hükümetten tepki geldi

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜREN MOODY'S'E HÜKÜMETTEN TEPKİ GELDİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Moody's'in verdiği notun bizim açımızdan hiçbir itibarı yoktur." dedi.

Tarih : 08 Mart 2018, 22:00
Puan Ver : Türkiye'nin Kredi Notunu Düşüren Moody's'e Hükümetten Tepki Geldi(5/10)1

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Moody's'in verdiği notun bizim açımızdan hiçbir itibarı yoktur. Bugün piyasaların Moody's'in raporuna karşı verdiği tepki sıfırdır." dedi.

"MOODY'S'İN KENDİSİ SIFIR ALMIŞTIR"

Türkiye ekonomisinin sağlan ve güçlü bir temeli olduğunu söyleyen Ağbal, "Moody's'in raporunun kendisi sıfır almıştır. Türkiye ekonomisi sağlam temelleriyle, güçlü yapısıyla, kamu yönetimindeki yüksek kalitesiyle bu büyüme hikayesini devam ettiriyor." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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