Koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokratlar ve muhalefet partileri, ziyaret izni olmaksızın Alman askerlerinin Türkiye'de kalmasının söz konusu olamayacağını dile getirirken, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) yeni bir ziyaret için randevu verilmesini talep etti, ancak askerlerin Konya'dan çekilmesinin "tehlikeli" olacağı uyarısında bulundu.

"ASKERLER KONYA'DA KALAMAZ"

"Ziyaret izni olmadan Alman askerleri Konya'da kalamaz" diyen Sosyal Demokrat Parti Federal Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, bunun esnetilemeyecek bir standart olduğunu söyledi. Sol Parti Federal Milletvekili Sevim Dağdelen ise "Ziyaret yoksa, Konya da yok" dedi.

"ASKERLERİ ÇEKMEK DAR GÖRÜŞLÜLÜK"

Hristiyan Birlik partilerinin dış politika sözcüsü Jürgen Hardt ve savunma politikaları sözcüsü Henning Otte, "Alman askerlerinin Konya'dan çekilmesi"nin "dar görüşlü ve tehlikeli" bir adım olacağını vurguladı ve Alman askerlerinin Konya'da ikili bir misyon değil, DAEŞ ile mücadele kapsamında yürütülen bir NATO misyonu olduğuna dikkat çektiler.

"KONYA, İNCİRLİK ÜSSÜ'NDEN FARKLI"

Hardt ve Otte, Konya'daki durumun, Alman askerlerinin çekilmeye başladığı İncirlik Üssü'nden farklı olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'NİN SON HAMLESİ ALMANLARI KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Türkiye, cuma günü Alman vekillerin Konya'daki NATO üssündeki askerlerini ziyaret talebini reddetmişti.

TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞU ALMANLARIN ASKERLERİNİ İNCİRLİK'TEN ÇEKMESİNE NEDEN OLMUŞTU

İncirlik krizinde de Alman milletvekillerine askerleri ziyaret izni verilmemesinin ardından, Almanya askerlerini üsten çekme kararı almıştı.

Kaynak: haberinburada