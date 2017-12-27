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Türkiye'nin konuştuğu sakallı Aynur, doğal görünümüne kavuştu

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU SAKALLI AYNUR, DOĞAL GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Zahide Yetiş'in programına katılan ve sakallı görüntüsü ile herkesi şaşkına çeviren Aynur, aradan geçen zamanda doğal görünümüne kavuştu.

Tarih : 27 Aralık 2017, 01:20
Puan Ver : Türkiye'nin Konuştuğu Sakallı Aynur, Doğal Görünümüne Kavuştu(6/10)2

Show Tv'de yayınlanan Zahide Yetiş'in programına katılan Aynur'un sakallı görüntüsü herkesi şaşkınlığa uğratmıştı.

SAKALLARINDAN KURTULDU

Zahide Yetiş'e geldiğinde yüzündeki kıllarla dikkat çeken Aynur'un değişimi dikkatlerden kaçmadı. Canlı yayına katılan Aynur'un son haliyle yaşadığı mutluluk ekranlara yansıdı.

İşte doğal görünümüne kavuşan Aynur'un son hali;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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