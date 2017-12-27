TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU SAKALLI AYNUR, DOĞAL GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU
Geçtiğimiz günlerde Zahide Yetiş'in programına katılan ve sakallı görüntüsü ile herkesi şaşkına çeviren Aynur, aradan geçen zamanda doğal görünümüne kavuştu.
Show Tv'de yayınlanan Zahide Yetiş'in programına katılan Aynur'un sakallı görüntüsü herkesi şaşkınlığa uğratmıştı.
SAKALLARINDAN KURTULDU
Zahide Yetiş'e geldiğinde yüzündeki kıllarla dikkat çeken Aynur'un değişimi dikkatlerden kaçmadı. Canlı yayına katılan Aynur'un son haliyle yaşadığı mutluluk ekranlara yansıdı.
İşte doğal görünümüne kavuşan Aynur'un son hali;
Kaynak: haberinburada
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