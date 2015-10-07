

KADIKÖY'de, otomobiliyle kaldırımda çarptığı çiçekçi Mehmet Emin Kaya'nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yaklaşık 3 aydır aranan ve bugün teslim olan Murathan Öztürk, "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklandı.



SAVCI, TUTUKLANMASINI İSTEDİ







Hakkında yakalama kararı bulunan 19 yaşındaki Murathan Öztürk, öğleden sonra avukatlarıyla birlikte Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Soruşturma savcısı Orhan Biçicioğlu'na ifade veren Öztürk'ün "korktuğu için kaçtığını" söylediği öğrenildi. Savcılık, Murathan Öztürk'ü ifadesinin ardından "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.







"HAKİMİYETİMİ KAYBEDİP ÇİÇEKÇİ TEZGAHINA ÇARPTIM"







Anadolu 7. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında çıkan Hukuk Fakültesi öğrencisi Murathan Öztürk'ün, ifadesinde, olay günü arkadaşı ile sahur yapmak için saat 02.00'de buluştuğunu ve oruçlu olduğunu söylediği öğrenildi.







Hayatı boyunca uyuşturucu ve alkol kullanmadığını, özel bir hastanede yaptırdığı testin negatif çıktığını söylediği belirtilen Murathan Öztürk'ün, "Yarış yapma merakım da yoktur. Arkadaşımla kafede otururken yağmur çiseledi. 03.00'e doğru kafeden çıktık. Bağdat Caddesi'ndeyken ışıklarda durdum. Solumda ve sağımda araba vardı. Kadıköy yönüne doğru hareket ettim. Sol şeride doğru geçmek istedim ve o sırada solumdaki aracı farkettim. Çarpmamak için direksiyonu aniden sağ tarafa kırdım. Sağda da araç olduğunu fark edince panikleyip sola kırdım. Direksiyon hakimiyetini kaybettim ve çiçekçi tezgahına çarptım" dediği kaydedildi.



"ÇİÇEKLERİN ARASINDAN ÇIKARDIM..."







Araçtan inip hasara baktığını söyleyen Öztürk'ün, "Çiçeklerin arasında bir kol gördüm ve şoka girdim. Maktülün o esnada tezgahın arkasında yattığını gördüm ve onu çiçeklerin arasından çıkardım. Kafasını elime aldım, elime et parçaları geldi. Sonra öldüğünü anladım. Okul hayatımın biteceğinden ve çevreden bana zarar verilebileceğini düşündüğüm için, telefonumu alarak olay yerinden uzaklaştım. Arkamdan arkadaşımın geldiğini gördüm ve ona gitmesini söyledim" diye savunma yaptığı belirtildi.